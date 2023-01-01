Александр Лазарев мл.
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 27 апреля 1967 г. (57 лет)
Биография
Александр Лазарев мл. – актер театра, дубляжа и кино. Обладатель общественных и государственных наград РФ, телеведущий на канале «НТВ». Александра назвали в честь отца – великолепного советского артиста Александра Лазарева ст. Юный Саша любил театр, посещал спектакли родителей, с детства начал учиться актерскому мастерству. Первую роль Александр Лазарев мл. сыграл в двенадцать лет. Несмотря на желание обучаться выбранной профессии, отслужил в армии положенный срок, затем поступил в Школу-студию МХАТ и по окончании ее был принят в «Ленком». До сих пор является ведущим актером этого театра. Женат на Алине Айвазян, в браке родилось двое детей, дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. Дебютный фильм Александра Лазарев мл. «Профессия – следователь» вышел в 1982 году. Далее последовало еще несколько эпизодических ролей, а в 1991 о Лазареве как о киноактере заговорили всерьез: вышла картина «Щен из созвездия Гончих псов». После этой работы артист получил предложение сняться в «Мелочах жизни» – самом первом телевизионном сериале России. Всего в активе Лазарева мл. более семидесяти киноролей.
Фильмография
Актёр
- 6.8
Чайка2024, 93 мин
- 9.2
Долгий путь домой2013
- 8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 22013, 70 м�инБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 12011, 80 минБесплатно
- 9.1
Цветы от Лизы2010Бесплатно
- 9.2
Террор любовью2009Бесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!2008, 150 минБесплатно
- 8.4
Женские слезы2006, 89 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы2000, 83 минБесплатно