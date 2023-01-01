Биография

Александр Лазарев мл. – актер театра, дубляжа и кино. Обладатель общественных и государственных наград РФ, телеведущий на канале «НТВ». Александра назвали в честь отца – великолепного советского артиста Александра Лазарева ст. Юный Саша любил театр, посещал спектакли родителей, с детства начал учиться актерскому мастерству. Первую роль Александр Лазарев мл. сыграл в двенадцать лет. Несмотря на желание обучаться выбранной профессии, отслужил в армии положенный срок, затем поступил в Школу-студию МХАТ и по окончании ее был принят в «Ленком». До сих пор является ведущим актером этого театра. Женат на Алине Айвазян, в браке родилось двое детей, дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. Дебютный фильм Александра Лазарев мл. «Профессия – следователь» вышел в 1982 году. Далее последовало еще несколько эпизодических ролей, а в 1991 о Лазареве как о киноактере заговорили всерьез: вышла картина «Щен из созвездия Гончих псов». После этой работы артист получил предложение сняться в «Мелочах жизни» – самом первом телевизионном сериале России. Всего в активе Лазарева мл. более семидесяти киноролей.