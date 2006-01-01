Женские слезы (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Максим и Светлана 15 лет вместе. Он — успешный тележурналист, она ведёт в популярном женском журнале рубрику «Женские слёзы». Однажды Максим, готовя репортаж о влиятельном политике, встречает молодую девушку по имени Елена и неожиданно для себя страстно влюбляется в неё. Елена отвечает Максиму взаимностью, не подозревая, что тот женат. Света случайно знакомится с Еленой, которая, как выясняется через пару минут, оказывается... любовницей её супруга. Обе понимают, что Максим обманывал их. Максим не готов выбирать между преданной супругой и очаровательной любовницей. Наконец, женщины принимают решение за него...



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