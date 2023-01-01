Биография

Виктор Мирский – продюсер, юрист, партнер адвокатской компании «Коннов и Созановский», генеральный продюсер «Film.ua Group». На его счету более 100 кинопроектов. Будущий юрист и кинематографист родился в 1975 году в Украине. В юности после окончания школы решил получить юридическое образование, поэтому поступил в КНУ им. Шевченко. В 1997 г. начал сотрудничать с адвокатской организацией «Коннов и Созановский». С 2001 г. работал на канале «Интер» в должности руководителя отдела закупок. Спустя 5 лет он стал генеральным продюсером компании «Film.ua Group», которая является одной из самых крупных организаций Украины в области кинопроизводства. В продюсерской роли Виктор Мирский впервые выступил в 2006 г. Его дебютными работами стали картины «Там, где живет любовь», «Вернуть Веру», «Женские слезы», «Птица счастья». «Без особых примет», «Квартет для двоих». Ежегодно он занимался продюсированием одновременно нескольких кинолент. Наиболее значимыми фильмами Виктора Мирского, в создании которых он исполнял обязанности генерального продюсера, стали мелодрама «Химия чувств», сериалы «Позднее раскаяние», «Ограбление по-женски», «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь», «Избранница», «Поделись счастьем своим», «Любимая учительница», «40+, или Геометрия чувств», «Ничто не случается дважды».