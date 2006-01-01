Мой принц
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Мой принц

Мой принц (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.92006, Мой принц
Мелодрамы92 мин16+

Сюжет

Алла — успешная бизнес-леди. У нее есть все, что создает внешнее впечатление благополучия: огромная вилла, белоснежная яхта, роскошные машины и более чем обеспеченный компаньон-любовник. Однако все это не делает Аллу счастливой, потому что в жизни ей не хватает самого главного — любви.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск