Мой принц (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.92006, Мой принц
Мелодрамы92 мин16+
Сюжет
Алла — успешная бизнес-леди. У нее есть все, что создает внешнее впечатление благополучия: огромная вилла, белоснежная яхта, роскошные машины и более чем обеспеченный компаньон-любовник. Однако все это не делает Аллу счастливой, потому что в жизни ей не хватает самого главного — любви.
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Информация
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6.0 КиноПоиск
- ГКРежиссёр
Галина
Кувивчак-Сахно
- Актриса
Алика
Смехова
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лаленков
- ВМАктриса
В�иктория
Малекторович
- ИНАктриса
Ирина
Новак
- ЮЧСценарист
Юлия
Чернявская
- ЛЛСценарист
Лада
Лузина
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ЮЧПродюсер
Юлия
Чернявская
- ОЩПродюсер
Олег
Щербина
- ТВПродюсер
Татьяна
Винник
- АСОператор
Анатолий
Сахно