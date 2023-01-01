Биография

Алика Смехова – неординарная личность. Прекрасно проявила себя в роли не только певицы, но актрисы и ведущей. С юного возраста ее мечтой были съемки в кино, и благодаря ей она стала известна во многих странах. Родилась будущая актриса в 1968 году. Девочку назвали Аллой. Но она всех родных приучила к имени Алика. Отцом певицы является Вениамин Смехов, известный российский актер. Девочке было 12 лет, когда разошлись родители. Смехов продолжал принимать участие в жизни дочки. Малышка легко ладила с мальчиками и была егозой и сорванцом. Первое участие в съемках было в киножурнале «Ералаш». В 9 лет снималась в программе «Будильник». В 1991 году окончила ГИТИС по актерскому мастерству. В 90-е годы Смехова стала известна как певица. Одними из популярных песен стали «Не перебивай», «Чужой поцелуй», сборник «Я тебя очень жду», вышедший в 1996 году. Позже выпустила диски «Дикая утка», «Для тебя» и другие. В 1985 году Алика Смехова начинает появляться в фильмах. Изначально это были незначительные роли в эпизодах. Было участие в кинокомедии «Страховой агент». В телесериале «Бальзаковский возраст» отлично сыграла Соню Бабицкую. Работала в театре над спектаклями «Двенадцать месяцев танго» и «Нескромное обаяние буржуазии». Проявила себя как ведущая шоу «Агентство одиноких сердец», «Раньше всех». Три раза выходила замуж. Первым мужем был режиссер Сергей Ливнев, с которым актриса прожила 6 лет. Второй раз свадьба состоялась с Георгием Беджамовым. Третьим мужем стал бизнесмен Николай, от которого появился сын Артем. В 2007 году родился второй ребенок Макар.