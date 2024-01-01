Домовенок Кузя (фильм, 2024) смотреть онлайн

«Домовенок Кузя» — фильм 2024 года о маленьком, но очень озорном и находчивом домовенке, который нашел друзей среди людей.



Кузя, устав от заточения у Бабы-Яги, совершает дерзкий побег из ее избушки. Волей случая он оказывается в обычной городской квартире, где живет девочка Наташа и ее родители. Кузя вспоминает, что когда-то давно сам же подарил Наташиному папе волшебный сундучок, исполняющий желания. Сундучок этот теперь спрятан, и Кузе предстоит его найти, чтобы справиться с Бабой-Ягой, ведь она жаждет вернуть домовенка назад. Задача не из легких, но, к счастью, Кузя заводит новых друзей: ему помогает добрая и любознательная Наташа, которая сразу проникается симпатией к забавному домовенку, и ворчливый домовой Нафаня. Смогут ли они найти волшебный сундучок и остановить Бабу-Ягу?



Фильм «Домовенок Кузя» 2024 года — это добрая и увлекательная сказка о дружбе, смелости и взаимопомощи. Зрителей ждут яркие персонажи, захватывающий сюжет и много юмора. «Домовенок Кузя» — смотреть онлайн приглашаем на Wink!



