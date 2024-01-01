Домовенок Кузя (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
«Домовенок Кузя» — фильм 2024 года о маленьком, но очень озорном и находчивом домовенке, который нашел друзей среди людей.
Кузя, устав от заточения у Бабы-Яги, совершает дерзкий побег из ее избушки. Волей случая он оказывается в обычной городской квартире, где живет девочка Наташа и ее родители. Кузя вспоминает, что когда-то давно сам же подарил Наташиному папе волшебный сундучок, исполняющий желания. Сундучок этот теперь спрятан, и Кузе предстоит его найти, чтобы справиться с Бабой-Ягой, ведь она жаждет вернуть домовенка назад. Задача не из легких, но, к счастью, Кузя заводит новых друзей: ему помогает добрая и любознательная Наташа, которая сразу проникается симпатией к забавному домовенку, и ворчливый домовой Нафаня. Смогут ли они найти волшебный сундучок и остановить Бабу-Ягу?
Фильм «Домовенок Кузя» 2024 года — это добрая и увлекательная сказка о дружбе, смелости и взаимопомощи. Зрителей ждут яркие персонажи, захватывающий сюжет и много юмора.
Рейтинг
- ВЛРежиссёр
Виктор
Лакисов
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актриса
Алика
Смехова
- Актриса
Екатерина
Стулова
- СПАктриса
София
Петрова
- Актёр
Марк
Богатырев
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актёр
Олег
Комаров
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- КПАктриса
Кристина
Петрова
- АГАктёр
Андрей
Гаврилов
- ЦПАктёр
Цолак
Погосян
- СЛАктёр
Степан
Летковский
- АБАктёр
Андрей
Батов
- АНАктёр
Андрей
Никульский
- ЕГАктриса
Елизавета
Гончаренко
- ДВАктёр
Даниил
Воронин
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- АГСценарист
Андрей
Гаврилов
- ТАСценарист
Татьяна
Александрова
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- МНПродюсер
Мария
Наумидис
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- АГПродюсер
Андрей
Гаврилов
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ДДХудожница
Джамиля
Дадаева
- ГАХудожница
Гаянэ
Асланова
- ГММонтажёр
Георгий
Мелик-Аллахвердов
- ТДОператор
Тигран
Давтян
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- МККомпозитор
Манук
Казарян
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Акобян