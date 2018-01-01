Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Домовенок Кузя»

Режиссёры

Виктор Лакисов

Режиссёр

Актёры

Сергей Бурунов

АктёрКузя
Гарик Харламов

АктёрНафаня
Алика Смехова

АктрисаБаба Яга
Екатерина Стулова

Актрисамолодая Яга
София Петрова

АктрисаНаташа
Марк Богатырев

АктёрПапа
Женя Малахова

АктрисаМама
Олег Комаров

АктёрДПСник
Алексей Гаврилов

АктёрДПСник
Кристина Петрова

Актрисаофисный сотрудник
Андрей Гаврилов

АктёрДПСник
Цолак Погосян

Актёрпродавец на рынке
Степан Летковский

Актёрмастер по ремонту
Андрей Батов

Актёр
Андрей Никульский

Актёр
Елизавета Гончаренко

Актриса
Даниил Воронин

Актёр

Сценаристы

Алексей Гравицкий

Сценарист
Андрей Гаврилов

Сценарист
Татьяна Александрова

Сценарист

Продюсеры

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Продюсер
Илья Шувалов

Продюсер
Екатерина Шувалова

Продюсер
Мария Наумидис

Продюсер
Гайк Асатрян

Продюсер
Андрей Гаврилов

Продюсер

Художники

Илья Широков

Художник
Джамиля Дадаева

Художница
Гаянэ Асланова

Художница

Монтажёры

Георгий Мелик-Аллахвердов

Монтажёр

Операторы

Тигран Давтян

Tigran Davtyan
Оператор
Кирилл Зоткин

Оператор

Композиторы

Арташес Андреасян

Композитор
Манук Казарян

Композитор
Эдгар Акобян

Композитор