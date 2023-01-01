Биография

Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа, пародист, телеведущий. Родился в Москве 6 марта 1977 года. В детстве будущий актер мечтал стать летчиком, а в 16 лет проходил обучение на самолете для тренировок «ЯК-52». После получения аттестата он решил стать военным и поступил в Качинское военное училище, но бросил его ради игры в КВН. Отец, видя живой интерес сына к киноискусству, оплатил учебу в Щукинском училище. Педагоги сразу заметили навыки пародии юного Сергея. После окончания найти работу в театре не удалось, но он стал ведущим радиостанции. Сергей Бурунов снимается в кино с 2002 года. Его можно увидеть в картинах «Кодекс чести, «Эшелон», «Отблески». В 2007 году он прошел кастинг в шоу «Большая разница» и был признан мастером жанра. Широкую популярность актер получил благодаря съемкам в телесериале «Полицейский с Рублевки». Сейчас Сергей Бурунов продолжает сниматься, играет главные роли, занимается озвучкой — его голосом в русском переводе говорит Адам Сэндлер, Леонардо ДиКаприо, Дэнни ДеВито и другие.