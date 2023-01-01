Сергей Бурунов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 6 марта 1977 г. (48 лет)
Биография
Сергей Бурунов — российский актер театра, кино и дубляжа, пародист, телеведущий. Родился в Москве 6 марта 1977 года. В детстве будущий актер мечтал стать летчиком, а в 16 лет проходил обучение на самолете для тренировок «ЯК-52». После получения аттестата он решил стать военным и поступил в Качинское военное училище, но бросил его ради игры в КВН. Отец, видя живой интерес сына к киноискусству, оплатил учебу в Щукинском училище. Педагоги сразу заметили навыки пародии юного Сергея. После окончания найти работу в театре не удалось, но он стал ведущим радиостанции. Сергей Бурунов снимается в кино с 2002 года. Его можно увидеть в картинах «Кодекс чести, «Эшелон», «Отблески». В 2007 году он прошел кастинг в шоу «Большая разница» и был признан мастером жанра. Широкую популярность актер получил благодаря съемкам в телесериале «Полицейский с Рублевки». Сейчас Сергей Бурунов продолжает сниматься, играет главные роли, занимается озвучкой — его голосом в русском переводе говорит Адам Сэндлер, Леонардо ДиКаприо, Дэнни ДеВито и другие.
Фильмография
Актёр
- 9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте2024, 47 мин
- 9.4
Слово пацана. Кровь на асфальте2023
- 9.2
По щучьему велению2023, 111 минБесплатно
- 9.1
Как я ста�л ребенком2023, 50 минБесплатно
- 9.3
Родные2021, 97 мин
- 9.1
Пара из будущего2021, 100 мин
- 6.5
Настоящее будущее2020, 94 мин
- 8.8
Содержанки2019
- 9.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!2018, 95 мин
- 9.4
Ивановы-Ивановы2017
- 8.9
Жених2016, 88 мин
- 7.0
Человек из будущего2016, 71 мин
- 8.7
Срочно выйду замуж2015, 103 минБесплатно
- 9.0
ДухLess 22015, 107 минБесплатно
- 8.5
Неформат2014
Актёр дубляжа
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 8.4
Светская жизнь2016, 92 мин
- 8.6
Факап, или Хуже не бывает2014, 110 мин
- 6.7
Я очень возбужден2013, 86 минБесплатно
- 8.5
Любовь без пересадок2013, 93 мин
- 8.9
Любовь с препятствиями2012, 104 минБесплатно
- 8.5
Очень опасная штучка2012, 87 минБесплатно
- 8.1
Семь психопатов2012, 105 мин
- 8.3
Большие надежды2012, 123 мин
- 8.7
Таможня дает добро2010, 103 минБесплатно
- 8.4
Ханна. Совершенное оружие2010, 105 мин
- 9.0
Остров прокля�тых2009, 132 мин
- 8.7
Типа крутые легавые2007, 115 мин
- 8.7
Код апокалипсиса2007, 105 минБесплатно
- 8.7
Альфа Дог2006, 117 мин
- 8.8
Заложник2005, 108 минБесплатно
- 7.9
5 неизвестных2005, 81 минБесплатно
- 8.1
И грянул гром2004, 97 мин