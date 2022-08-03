Остров проклятых
Wink
Фильмы
Остров проклятых

Остров проклятых (Фильм, 2009)

9.02009, Shutter Island
Триллер, Ужасы132 мин18+

О фильме

Психологическая драма Мартина Скорсезе с непредсказуемыми сюжетными поворотами. В главных ролях — Леонардо ДиКаприо и Марк Руффало.

Действие фильма разворачивается в 1954 году, когда федеральные маршалы Эдвард Дэниелс и Чак Оул отправляются на отдаленный остров Шаттер, где расположена клиника для душевнобольных преступников. Они должны расследовать дело исчезнувшей Рейчел Соландо, утопившей своих детей. Женщина сбежала из лечебницы и теперь скрывается где-то неподалеку. В ходе допроса Дэниелс замечает, что главный врач и остальной медперсонал скрывают что-то важное. Когда на острове начинается сильный шторм, маршалам приходится там задержаться. В попытке раскрыть тайны клиники они сталкиваются с собственными загадками прошлого.

Хотите узнать, что на самом деле происходит в стенах лечебницы? Тогда включайте детективный триллер «Остров проклятых». Фильм 2010 года можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров проклятых»