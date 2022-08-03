Остров проклятых (Фильм, 2009)

Психологическая драма Мартина Скорсезе с непредсказуемыми сюжетными поворотами. В главных ролях — Леонардо ДиКаприо и Марк Руффало.



Действие фильма разворачивается в 1954 году, когда федеральные маршалы Эдвард Дэниелс и Чак Оул отправляются на отдаленный остров Шаттер, где расположена клиника для душевнобольных преступников. Они должны расследовать дело исчезнувшей Рейчел Соландо, утопившей своих детей. Женщина сбежала из лечебницы и теперь скрывается где-то неподалеку. В ходе допроса Дэниелс замечает, что главный врач и остальной медперсонал скрывают что-то важное. Когда на острове начинается сильный шторм, маршалам приходится там задержаться. В попытке раскрыть тайны клиники они сталкиваются с собственными загадками прошлого.



Хотите узнать, что на самом деле происходит в стенах лечебницы? Тогда включайте детективный триллер «Остров проклятых». Фильм 2010 года можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе!

