Остров проклятых (Фильм, 2009)
О фильме
Психологическая драма Мартина Скорсезе с непредсказуемыми сюжетными поворотами. В главных ролях — Леонардо ДиКаприо и Марк Руффало.
Действие фильма разворачивается в 1954 году, когда федеральные маршалы Эдвард Дэниелс и Чак Оул отправляются на отдаленный остров Шаттер, где расположена клиника для душевнобольных преступников. Они должны расследовать дело исчезнувшей Рейчел Соландо, утопившей своих детей. Женщина сбежала из лечебницы и теперь скрывается где-то неподалеку. В ходе допроса Дэниелс замечает, что главный врач и остальной медперсонал скрывают что-то важное. Когда на острове начинается сильный шторм, маршалам приходится там задержаться. В попытке раскрыть тайны клиники они сталкиваются с собственными загадками прошлого.
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Тед
Левайн
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- ЛКСценарист
Лаэта
Калогридис
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- Продюсер
Майк
Медавой
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДФХудожник
Данте
Ферретти
- КУХудожница
Кристи
Уилсон
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РРОператор
Роберт
Ричардсон