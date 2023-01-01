Биография

Мартин Скорсезе — кинорежиссер, продюсер и сценарист. Родился в Нью-Йорке 17 ноября 1942 года. В детстве будущий кинодеятель чаще всего проводил время в театре с родителями и старшим братом и мечтал стать священником. Затем Мартин понял, что его призвание — кинематограф, и отправился в колледж наук и искусства в Нью-Йорке. После службы в армии начал снимать короткометражки. В 1967 году Мартин Скорсезе отснял первую полнометражную работу «Я позвоню первым», позднее переименованную в «Кто стучится в мою дверь». Режиссер наиболее известен по таким лентам, как «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Удивительные истории», «Алиса здесь больше не живет», «Авиатор», «Молодая Виктория», «Волк с Уолл-Стрит» и «Убийцы цветочной луны».