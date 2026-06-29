Кодекс Данте
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Кодекс Данте

Фильм Кодекс Данте

2025, In the Hand of Dante
Драма, Криминал18+
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О фильме

Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным.

Страна
Великобритания, Италия, Чили, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кодекс Данте»