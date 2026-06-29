Фильм Кодекс Данте
2025, In the Hand of Dante
Драма, Криминал18+
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О фильме
Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Джулиан
Шнабель
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Джерард
Батлер
- ДКАктриса
Дениз
Капецца
- ЛКАктёр
Луис
Канселми
- Актёр
Джон
Малкович
- ЛЦАктёр
Лоренцо
Цурцоло
- ПБАктёр
Паоло
Боначелли
- Актёр
Франко
Неро
- ДРАктриса
Дора
Романо
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- ГКАктёр
Гуидо
Каприно
- ЛШАктриса
Лолита
Шамма
- ДДАктёр
Джованни
Д’Аддарио
- ДКАктёр
Джованни
Калканьо
- АДАктёр
Андреа
Ди Стефано
- Актёр
Мартин
Скорсезе
- ПЛАктёр
Пьерпаоло
Ловино
- АПАктёр
Алессия
Пратолонго
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- КСАктёр
Клаудио
Сантамария
- МЗАктёр
Мохамед
Зуаи
- Сценарист
Джулиан
Шнабель
- Продюсер
Джон
Килик
- ФМПродюсер
Франческо
Мельци д’Эрил
- ПМХудожник
Паки
Медури
- РВОператор
Роман
Васьянов
- БККомпозитор
Бенжамен
Клементен