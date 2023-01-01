Джон Малкович
John Malkovich
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 9 декабря 1953 г. (71 год)
Биография
Джон Малкович – режиссер, актер, продюсер, сценарист. Номинант на премии «Оскар», «Тони» и «Золотой Глобус», а также лауреат премии «Эмми». Джон Гэвин Малкович родился в США в семье выходца из Хорватии. С юности занимался музыкой, однако поступать решил на биологический факультет в университет Восточного Иллинойса. Впрочем, вскоре несостоявшийся эколог перевелся на театральный факультет в университет штата Иллинойс. Здесь он не только успешно участвовал в постановках, но и вместе с друзьями создал театр «Steppenwolf Theatre-Company». В 1982 году состоялась свадьба Джона Малковича и Гленн Хидли. Шесть лет спустя супруги развелись. Вскоре актер встретил на съемочной площадке свою вторую жену, Николетту Пейран. От этого брака у Джона двое детей. Джон Малкович дебютировал в кино в роли Гарри («Слово чести»). Широкую известность он приобрел благодаря актерским работам в фильмах «Поля смерти», «Опасные связи», «О мышах и людях», «Чемпион», «Бархатная бензопила». В 2020 году запланирован выход боевика «Агент Ева».
Фильмография
Актёр
- 6.2
Кукушка2024, 101 минБесплатно
- 8.8
Мистер Блейк к вашим услугам2023, 105 минБесплатно
- 7.5
Белый слон2022, 88 мин
- 5.0
Реинкарнация: Сбой системы2022, 90 мин
- 7.3
Флирт с дьяволом2022, 91 мин
- 9.1
Новый Папа2020
- 6.7
Дилан Томас. Любовник и поэт2020, 105 минБесплатно
- 8.8
Красивый, плохой, злой2019, 105 мин
- 8.3
Про любовь. Только для взрослых2017, 104 минБесплатно
- 9.2
РЭД2010, 106 минБесплатно
- 8.9
РЭД (в переводе Гоблина)2010, 106 мин
- 7.6
Ночные сады2008, 103 минБесплатно
- 6.9
По этапу2006, 107 мин
- 8.9
Жанна д'Арк1999, 151 мин
- 8.3
Скала Малхолланд1995, 102 минБесплатно
- 8.9
На линии огня1993, 123 минБесплатно