Биография

Джон Малкович – режиссер, актер, продюсер, сценарист. Номинант на премии «Оскар», «Тони» и «Золотой Глобус», а также лауреат премии «Эмми». Джон Гэвин Малкович родился в США в семье выходца из Хорватии. С юности занимался музыкой, однако поступать решил на биологический факультет в университет Восточного Иллинойса. Впрочем, вскоре несостоявшийся эколог перевелся на театральный факультет в университет штата Иллинойс. Здесь он не только успешно участвовал в постановках, но и вместе с друзьями создал театр «Steppenwolf Theatre-Company». В 1982 году состоялась свадьба Джона Малковича и Гленн Хидли. Шесть лет спустя супруги развелись. Вскоре актер встретил на съемочной площадке свою вторую жену, Николетту Пейран. От этого брака у Джона двое детей. Джон Малкович дебютировал в кино в роли Гарри («Слово чести»). Широкую известность он приобрел благодаря актерским работам в фильмах «Поля смерти», «Опасные связи», «О мышах и людях», «Чемпион», «Бархатная бензопила». В 2020 году запланирован выход боевика «Агент Ева».