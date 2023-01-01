Новый Папа
Wink
Сериалы
Новый Папа
9.12020, The New Pope 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Новый Папа (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Паоло Соррентино возвращается с продолжением «Молодого Папы»! Джуд Лоу теперь не один: в компанию к папе Пию XIII добавится сэр Джон Брэннокс в исполнении Джона Малковича, который лояльно относится к либерализации церкви, однако не может разобраться с собственными внутренними демонами.

Все сезоны сериала Новый Папа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новый Папа»

Всё