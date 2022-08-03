Новый Папа (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Паоло Соррентино возвращается с продолжением «Молодого Папы»! Джуд Лоу теперь не один: в компанию к папе Пию XIII добавится сэр Джон Брэннокс в исполнении Джона Малковича, который лояльно относится к либерализации церкви, однако не может разобраться с собственными внутренними демонами.

