Новый Папа. Серия 8
Wink
Сериалы
Новый Папа
1-й сезон
8-я серия
9.12020, The New Pope
Драмы18+
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Новый Папа (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Паоло Соррентино возвращается с продолжением «Молодого Папы»! Джуд Лоу теперь не один: в компанию к папе Пию XIII добавится сэр Джон Брэннокс в исполнении Джона Малковича, который лояльно относится к либерализации церкви, однако не может разобраться с собственными внутренними демонами.

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Информация

Страна
Франция, США, Италия, Испания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новый Папа»