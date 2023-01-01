Светлана Кузнецова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 9 июня 1972 г. (52 года)
Биография
Роман Индык – российский актер кино и театра, режиссер и сценарист, ведущий на телевидении. Родился в городе Калуге 5 марта 1973 года. В детстве интересовался точными науками и увлекался математикой, совершенно не интересуясь актерской профессией. Окончив в родном городе школу, перебрался в Москву, где подал документы в МГТУ имени Баумана. За время учебы перепробовал много подработок и увлекся театром. Выпустившись, получил второе высшее образование во ВГИКе. Свои первые роли Роман Индык сыграл на сцене Московского театра клоунады, позже сотрудничал с театрами «Практика» и «Студия Анатолия Васильева». Актер состоит в браке, супруга – Марина Индык. Пара воспитывает сына. В кино впервые появился в короткометражной ленте «Snoop», вышедшей на экраны в 1997 году. Следующие несколько лет работал преимущественно в театре, а прославил Романа Индыка сериал «Замыслил я побег», где актер исполнил главную роль. Позже появился в таких картинах, как «Звезда эпохи», «На мосту», «Захватчики». Также современный зритель хорошо знает Индыка по роли директора школы в популярном сериале «Физрук». Параллельно с актерской карьерой некоторое время проработал ведущим на телеканале ТВ-3. На данный момент продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах.
Фильмография
Актриса
- 7.0
Дом-ловушка2023, 84 минБесплатно
- 8.3
9 жизней2022, 92 мин
- 7.7
Разговоры с друзьями2022
- 6.9
Что видно отсюда2022, 105 мин
- 9.2
Все о Докторе Тан2022
- 8.3
Сказка о красавице Весне2022, 84 мин
- 6.9
Возрожденные2022, 93 минБесплатно
- 6.2
Проклятый дом 52021, 74 минБесплатно
- 8.0
Камон Камон2021, 104 минБесплатно
- 6.5
Пусть все горит2021, 110 минБесплатно
- 9.1
Новый Папа2020
- 8.4
Аферистка2020, 112 мин
- 8.1
Маленькая страна2020, 107 мин
- 7.5
Лоро2018, 141 минБесплатно
- 8.8
Грэйс и Джо. История любви2018, 106 мин
- 9.2
Сердце чемпиона2018, 86 мин
- 6.9
Говард и Королевство хаоса2018, 72 мин
- 8.6
Приключения на шоколадной фабрике2017, 86 минБесплатно
- 9.1
Счастливый несчастный случай2017, 104 минБесплатно
- 8.8
Мир Дикого Запада2016