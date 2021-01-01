Камон Камон (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
8.02021, C'mon C'mon
Драмы104 мин18+
Сюжет
Джонни — радиожурналист. Он берет интервью у детей, расспрашивая их о том, чего они ждут от жизни в будущем. Однажды он решает позвонить своей сестре Вив, с которой они не общались год — именно столько времени прошло со смерти их матери. Вив просит Джонни приехать в Лос-Анджелес и присмотреть з�а ее сыном, пока она сама отправится на помощь мужу с биполярным расстройством, у которого как раз начался очередной маниакальный эпизод. Джонни соглашается, но поездка Вив затягивается, так что ему приходится провести с племянником гораздо больше времени и даже отправиться с ним в Нью-Йорк.
Камон Камон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Миллс
- Актёр
Хоакин
Феникс
- ВНАктёр
Вуди
Норман
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- МУАктриса
Молли
Уэбстер
- ДЯАктёр
Джабук
Янг-Уайт
- ДСАктриса
Дебора
Стрэндж
- СПАктриса
Санни
Паттерсон
- ДЭАктриса
Дженни
Элиску
- Сценарист
Майк
Миллс
- АБПродюсер
Аарон
Бекум
- ДГПродюсер
Джоэль
Генри
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- СОАктёр дубляжа
Степан
Обарухин
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- КДХудожница
Катина
Данабассис
- ЭМХудожница
Элсбет
Мамм
- ДВМонтажёр
Дженнифер
Веккьярелло
- РРОператор
Робби
Райан
- АДКомпозитор
Аарон
Десснер
- Композитор
Брайс
Десснер