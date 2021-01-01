Камон Камон (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джонни — радиожурналист. Он берет интервью у детей, расспрашивая их о том, чего они ждут от жизни в будущем. Однажды он решает позвонить своей сестре Вив, с которой они не общались год — именно столько времени прошло со смерти их матери. Вив просит Джонни приехать в Лос-Анджелес и присмотреть з�а ее сыном, пока она сама отправится на помощь мужу с биполярным расстройством, у которого как раз начался очередной маниакальный эпизод. Джонни соглашается, но поездка Вив затягивается, так что ему приходится провести с племянником гораздо больше времени и даже отправиться с ним в Нью-Йорк.



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