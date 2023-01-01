Максим Сергеев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 21 марта 1968 г. (57 лет)
Биография
Максим Сергеев – российский актер кино и театра. Также известен своими работами по дубляжу иностранных картин. Родился в городе Алма-Аты, КССР, 21 марта 1968 года. Окончив школу, будущий актер сразу перебрался в Москву, где подал документы в СПбГАТИ. Еще во время учебы сыграл свои первые роли Максим Сергеев на сцене театра «Комедианты», выйдя на подмостки в таких спектаклях, как «Горячее сердце», «Волки и овцы», «Сирано де Бержерак». Дебютировал в кино актер еще в 1987 году, появившись в небольшой роли в киноальманахе «Наездники». Через два года исполнил эпизодическую роль в ленте «Дон Сезар де Базон». В целом же 1990-е годы были посвящены преимущественно театральным работам. Актер давно в браке, жена – Виктория Ошмарина. Активно сниматься в кино начал уже в двухтысячные годы, в основном появляется Максим Сергеев в сериалах. За свою карьеру актер снялся в нескольких десятках проектов, к самым известным из которых можно отнести «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Невский». Исполняет преимущественно небольшие, но характерные роли второго плана. Также Максим Сергеев состоялся как актер дубляжа, в его послужном списке более двух десятков картин. Голосом Сергеева говорят в российском прокате персонажи таких известных актеров, как Джек Уайт, Меттью Перри и множество других.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Супергерои.ру2023
- 8.5
Отель у овечек2022Бесплатно
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 9.1
Три кота и море приключений2021, 64 мин
- 8.5
ДиноСити2020
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 9.3
Смешарики. Дежавю2018, 81 минБесплатно
- 7.9
Пиратская школа2018
- 8.8
Приключения Пети и волка2018
- 8.9
Тима и Тома2015
- 9.0
Три кота2015Бесплатно
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.0
Барбоскины2011
- 6.9
Носферату. Ужас ночи2010, 77 мин
- 8.4
Ларго Винч: Гнев прошлого2024, 95 мин
- 8.9
Как приручить монстров2023, 74 минБесплатно
- 8.3
Дьявол в деталях. Дело Миранды2023, 121 минБесплатно
- 8.0
Идеальные дни2023, 119 минБесплатно
- 9.3
Шаг к мечте: раз и навсегда2023, 119 мин
- 7.8
Нефариус2023, 93 мин
- 8.8
Домовята: Навстречу приключениям2022, 80 мин
- 8.8
Чарли и фантастическая четверка2022, 79 минБесплатно
- 7.6
Последняя королева2022, 108 мин
- 8.7
Лунный человек2022, 116 мин
- 7.6
Вендетта. Банды Атланты2022, 92 минБесплатно
- 9.0
Эрнест и Селестина: Новые приключения2022, 77 мин
- 6.3
Ужас Истфилда. Первое изгнание2022, 87 минБесплатно
- 6.9
Возрожденные2022, 93 минБесплатно
- 9.3
Чудеса случаются2021, 95 мин
- 7.4
Попадос2021, 89 мин
- 8.0
Камон Камон2021, 104 минБесплатно
- 5.9
Гремлины: Хранители леса2021, 100 мин
- 8.5
Подводное волшебство2020, 88 мин
- 9.2
Белоснежка: Месть гномов2012, 103 минБесплатно