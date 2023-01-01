Биография

Максим Сергеев – российский актер кино и театра. Также известен своими работами по дубляжу иностранных картин. Родился в городе Алма-Аты, КССР, 21 марта 1968 года. Окончив школу, будущий актер сразу перебрался в Москву, где подал документы в СПбГАТИ. Еще во время учебы сыграл свои первые роли Максим Сергеев на сцене театра «Комедианты», выйдя на подмостки в таких спектаклях, как «Горячее сердце», «Волки и овцы», «Сирано де Бержерак». Дебютировал в кино актер еще в 1987 году, появившись в небольшой роли в киноальманахе «Наездники». Через два года исполнил эпизодическую роль в ленте «Дон Сезар де Базон». В целом же 1990-е годы были посвящены преимущественно театральным работам. Актер давно в браке, жена – Виктория Ошмарина. Активно сниматься в кино начал уже в двухтысячные годы, в основном появляется Максим Сергеев в сериалах. За свою карьеру актер снялся в нескольких десятках проектов, к самым известным из которых можно отнести «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Невский». Исполняет преимущественно небольшие, но характерные роли второго плана. Также Максим Сергеев состоялся как актер дубляжа, в его послужном списке более двух десятков картин. Голосом Сергеева говорят в российском прокате персонажи таких известных актеров, как Джек Уайт, Меттью Перри и множество других.