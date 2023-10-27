Шаг к мечте: раз и навсегда (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Зрелищное спортивное драмеди из Китая о молодом человеке, который попадает в танцевальную команду, и теперь ему нужно доказать, что он способен заменить ее главную звезду. Чэнь Шо — талантливый танцор, которому приходится жонглировать тремя работами, чтобы обеспечивать семью. Он трудится в ресторане и в автомойке, а в свободное время подрабатывает, выступая перед публикой на улице и вечеринках. Тем временем команда танцоров, в которую в свое время не попал Шо, испытывает серьезные проблемы. Кевин, главная звезда коллектива, перестал платить за аренду репетиционного зала и практически не появляется на тренировках. Тут-то у руководителя группы и появляется идея — пригласить Шо в качестве дублера Кевина, чтобы убедиться, что он может заменить зазнавшегося выскочку. Тем временем на носу крупное танцевальное соревнование с внушительным призом. Сможет ли Шо одержать на нем победу, расскажет фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда» 2023 года. Смотреть онлайн его уже можно на Wink.
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Дун
Чэнпэн
- ХБАктёр
Хуан
Бо
- ВИАктёр
Ван
Ибо
- ЛМАктриса
Лю
Миньтао
- ЮЮАктёр
Юэ
Юньпэн
- Актриса
Сун
Цзуэр
- СШАктёр
Сяо
Шэньян
- ЧЦАктёр
Чжан
Цзысян
- ЦЛАктёр
Цзян
Лун
- ЧСАктёр
Чу
Сяосян
- ДЧСценарист
Дун
Чэнпэн
- ЕЧПродюсер
Едда
Чэнь
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко