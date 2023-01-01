Биография

Сун Цзуэр — китайская актриса, певица и модель. Обладательница премии Хуадин. Родилась в городе Тяньцзинь 23 мая 1998 года. Настоящее имя — Сунь Фаньцин. В качестве музыкальной исполнительницы известна под сценическим псевдонимом Lareina Song. Еще с малых лет Сун Цзуэр начала свою карьеру в кинематографе и в возрасте 11 лет получила признание зрителей за роль Нежи в телесериале «Прелюдия к фонарю лотоса». В 2018 году поступила в Пекинскую киноакадемию, отлично сдав Национальные вступительные экзамены. В этом же году сыграла в дораме «Темный повелитель», полюбившись зрителям за красоту и естественность. В 2019-м получила премию Хуадин за лучшую женскую роль в исторической драме «Новоландия: Флаг орла». Также актриса известна по роли Линь Кэсун в дораме «Кухня купидона».