Кухня Купидона
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Кухня Купидона
9.32022, She jian shang de xin tiao 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+
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Кухня Купидона (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Линь Кэсун трудится стажеркой в престижном отеле и случайно встречает Цзян Цяньфаня — знаменитого шеф-повара с европейской закалкой. Сначала судьба разводит их в стороны, но позже случайное знакомство перерастает в настоящую армию для начинающих кулинаров. Цзян Цяньфань соглашается обучить Линь Кэсун искусству готовки, но его поступок вызывает подозрение у конкурентов — зачем обладателю звезд Michelin возиться с неопытной простушкой? Однако в истории есть и подводные камни, включая подорванное здоровье Цзян Цяньфаня и его сложные отношения с бывшей невестой…


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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb