Биография

Этан Жуань — тайваньский актер и фотомодель. Лауреат премии Golden Horse. Родился в городе Тайчжун 8 ноября 1982 года. Настоящее имя артиста — Жуань Цзин Тянь. Еще в юности снимался в музыкальных клипах друзей, а в 2001 году начал модельную карьеру. Этан Жуань обрел популярность в качестве актера в 2008 году благодаря роли в дораме «Обречен любить тебя». В 2010 году завоевал аналог китайского «Оскара» — Golden Horse за лучшую мужскую роль в фильме «Монга». После съемок во второсортных проектах актер вновь порадовал зрителей своей улыбкой в сериале «Императрица Фуяо» 2018 года. В 2022-м сыграл харизматичного шеф-повара в популярном шоу «Кухня купидона».