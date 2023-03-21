Рыцарь теней (фильм, 2019) смотреть онлайн

Рыцарь теней
Рыцарь теней (фильм, 2019)

8.82019, Shen tan pu song ling zhi lan re xian zong
Фэнтези, Кино для детей104 мин6+
О фильме

Джеки Чан играет знаменитого китайского писателя Пу Сунлина в сказочной фантазии об охоте на демонов. На вершине горы живет мужчина по имени Пу Сунлин, развлекающий детей волшебными историями. Он не только отличный писатель, но и настоящий охотник на демонов со своими помощниками-гоблинами. Однажды, помогая молодому стражнику поймать назойливого духа, похищающего драгоценности, Сунлин встречает Не Сяоцянь — демонессу, которая вместе с сестрой питается душами юных девушек. Сяоцянь преследует и другой охотник — ее бывший возлюбленный Ян Цися.

Страна
Китай
Жанр
Кино для детей, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb