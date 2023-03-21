Рыцарь теней (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Shen tan pu song ling zhi lan re xian zong
Фэнтези, Кино для детей104 мин6+
О фильме
Джеки Чан играет знаменитого китайского писателя Пу Сунлина в сказочной фантазии об охоте на демонов. На вершине горы живет мужчина по имени Пу Сунлин, развлекающий детей волшебными историями. Он не только отличный писатель, но и настоящий охотник на демонов со своими помощниками-гоблинами. Однажды, помогая молодому стражнику поймать назойливого духа, похищающего драгоценности, Сунлин встречает Не Сяоцянь — демонессу, которая вместе с сестрой питается душами юных девушек. Сяоцянь преследует и другой охотник — ее бывший возлюбленный Ян Цися.
СтранаКитай
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ЯЦРежиссёр
Янь
Цзя
- Актёр
Джеки
Чан
- ЭЧАктриса
Элейн
Чжун
- Актёр
Этан
Жуань
- ЛПАктриса
Линь
Пэн
- ОЛАктёр
Остин
Линь
- ЦШАктёр
Цяо
Шань
- ЧЛАктёр
Чарльз
Луу
- ЛЛАктёр
Лэнс
Луу
- МЛАктёр
Марк
Луу
- ПЧАктёр
Пань
Чанцзян
- ЛБСценарист
Лю
Бохань
- Продюсер
Джеки
Чан
- ЛКПродюсер
Лю
Кефэр
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГПХудожница
Го
Пэй
- ЧЁОператор
Чхве
Ён-хван