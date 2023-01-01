Джеки Чан
Jackie Chan
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер, Художник, Оператор
- Дата рождения
- 7 апреля 1954 г. (70 лет)
Биография
Джеки Чан — актер, режиссер, продюсер, певец и мастер боевых искусств. Родился в Гонконге 7 апреля 1954 года. Благодаря настойчивости отца будущий актер приобщился к кунг-фу. По настоянию отца он стал учиться в школе, где готовили будущих актеров для национальной оперы. Там он получал навыки театрального мастерства и развивал свои боевые таланты. Переехав в Австралию, где жила его семья, молодой человек работал на стройке. Только в начале 90-х Чан сумел покорить Америку. Актер выпустил более 20 музыкальных альбомов, ведет благотворительную деятельность, предоставляет стипендию талантливым студентам и помогает людям, пострадавшим от стихийных бедствий. Джеки Чан снимается с 1960-х годов — его фильмография насчитывает более 150 фильмов. Актер наиболее известен по сиквелу кассового боевика из Гонконга «Новый кулак ярости», боевикам «Бесстрашная гиена», «Молодой мастер», «Бесстрашная гиена 2», «Лорд Дракон», спортивной комедии с Бертом Рейнолдсом «Гонки „Пушечное ядро“», эталонному комедийному боевику «Проект А», началу комедийной файтинг-франшизы из Китая «Победители и грешники», боевику о китайцах в Барселоне «Закусочная на колесах» и комедийному боевику «Полицейская история».
Фильмография
Режиссёр
- 9.5
Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак2012, 118 минБесплатно
- 9.5
Доспехи Бога 2: Операция Кондор1991, 102 минБесплатно
- 9.5
Полицейская история 21988, 116 минБесплатно
- 9.5
Проект А - 21987, 101 минБесплатно
- 9.5
Доспехи Бога1986, 84 минБесплатно
- 9.5
Полицейская история1985, 95 минБесплатно
- 9.4
Проект А1983, 93 минБесплатно
- 9.1
Лорд Дракон1982, 98 минБесплатно
- 9.2
Молодой мастер1980, 101 минБесплатно
- 8.7
Молодой мастер (в переводе Гоблина)1980, 101 мин
- 9.3
Бесстрашная гиена1979, 94 минБесплатно
- 9.2
Операция «Панда»2024, 93 мин
- 8.6
Легенда2024, 129 мин
- 8.7
Круче некуда2023, 98 мин
- 9.5
Кунг-фу жеребец2023, 120 мин
- 8.8
Брюс Ли: Путь воина2022, 51 минБесплатно
- 9.1
Тайна печати дракона2019, 114 мин
- 8.7
Рыцарь теней2019, 104 мин
- 8.8
Сердце из стали2017, 104 мин
- 9.2
Доспехи Бога: В поисках сокровищ2017, 102 мин
- 9.3
Иностранец2017, 108 минБесплатно
- 9.5
Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак2012, 118 минБесплатно
- 8.9
Шаолинь2011, 125 мин
- 8.6
Инцидент в Синдзюку2009, 114 мин
- 9.5
Шпион по соседству2009, 90 минБесплатно
- 9.2
Запретное царство2008, 100 мин
- 9.4
Младенец на $30 000 0002006, 121 минБесплатно
- 8.9
Миф2005, 120 минБесплатно
- 8.0
Хроники Хуаду: Лезвие розы2004, 101 минБесплатно
- 9.3
Новая полицейская история2004, 117 минБесплатно
- 8.4
Близнецы2003, 102 минБесплатно
Сценарист
- 9.5
Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак2012, 118 минБесплатно
- 9.4
Младенец на $30 000 0002006, 121 минБесплатно
- 9.2
Великолепный1999, 115 мин
- 9.5
Доспехи Бога 2: Операция Кондор1991, 102 минБесплатно
- 9.5
Полицейская история 21988, 116 минБесплатно
- 9.5
Проект А - 21987, 101 минБесплатно
- 9.5
Полицейская история1985, 95 минБесплатно
- 9.4
Проект А1983, 93 минБесплатно
- 9.1
Лорд Дракон1982, 98 минБесплатно
- 9.2
Молодой мастер1980, 101 минБесплатно
- 8.7
Молодой мастер (в переводе Гоблина)1980, 101 мин
- 9.3
Бесстрашная гиена1979, 94 минБесплатно
Продюсер
- 8.7
Рыцарь теней2019, 104 мин
- 9.3
Иностранец2017, 108 минБесплатно
- 9.5
Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак2012, 118 минБесплатно
- 8.6
Инцидент в Синдзюку2009, 114 мин
- 9.4
Младенец на $30 000 0002006, 121 минБеспла�тно
- 9.3
Новая полицейская история2004, 117 минБесплатно
- 9.2
Великолепный1999, 115 мин
- 9.4
Полицейская история 3: Суперполицейский1992, 92 минБесплатно