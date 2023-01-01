Биография

Джеки Чан — актер, режиссер, продюсер, певец и мастер боевых искусств. Родился в Гонконге 7 апреля 1954 года. Благодаря настойчивости отца будущий актер приобщился к кунг-фу. По настоянию отца он стал учиться в школе, где готовили будущих актеров для национальной оперы. Там он получал навыки театрального мастерства и развивал свои боевые таланты. Переехав в Австралию, где жила его семья, молодой человек работал на стройке. Только в начале 90-х Чан сумел покорить Америку. Актер выпустил более 20 музыкальных альбомов, ведет благотворительную деятельность, предоставляет стипендию талантливым студентам и помогает людям, пострадавшим от стихийных бедствий. Джеки Чан снимается с 1960-х годов — его фильмография насчитывает более 150 фильмов. Актер наиболее известен по сиквелу кассового боевика из Гонконга «Новый кулак ярости», боевикам «Бесстрашная гиена», «Молодой мастер», «Бесстрашная гиена 2», «Лорд Дракон», спортивной комедии с Бертом Рейнолдсом «Гонки „Пушечное ядро“», эталонному комедийному боевику «Проект А», началу комедийной файтинг-франшизы из Китая «Победители и грешники», боевику о китайцах в Барселоне «Закусочная на колесах» и комедийному боевику «Полицейская история».