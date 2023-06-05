Мои счастливые звезды
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Мои счастливые звезды

Мои счастливые звезды (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

9.11985, Fuk sing go jiu
Боевик, Комедия92 мин12+

О фильме

Пара полицейских из Гонконга Рикки и Масклз (что означает `мускулы`) попадают в поисках беглого преступника в Токио. Здесь приятелей ждет крупная неудача - Рикки похищен японскими бандитами.

Но Масклзу на помощь из Гонконга спешит подкрепление в лице... мелких мошенников, которые умудряются попадать в самые жуткие и смешные передряги. Правда среди них есть и профессионал - красотка - полицейская Мисс Ву, чья схватка с японкой стала хрестоматийной для жанра боевых искусств.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb