Мои счастливые звезды (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Пара полицейских из Гонконга Рикки и Масклз (что означает `мускулы`) попадают в поисках беглого преступника в Токио. Здесь приятелей ждет крупная неудача - Рикки похищен японскими бандитами.



Но Масклзу на помощь из Гонконга спешит подкрепление в лице... мелких мошенников, которые умудряются попадать в самые жуткие и смешные передряги. Правда среди них есть и профессионал - красотка - полицейская Мисс Ву, чья схватка с японкой стала хрестоматийной для жанра боевых искусств.

