Мои счастливые звезды (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.11985, Fuk sing go jiu
Боевик, Комедия92 мин12+
О фильме
Пара полицейских из Гонконга Рикки и Масклз (что означает `мускулы`) попадают в поисках беглого преступника в Токио. Здесь приятелей ждет крупная неудача - Рикки похищен японскими бандитами.
Но Масклзу на помощь из Гонконга спешит подкрепление в лице... мелких мошенников, которые умудряются попадать в самые жуткие и смешные передряги. Правда среди них есть и профессионал - красотка - полицейская Мисс Ву, чья схватка с японкой стала хрестоматийной для жанра боевых искусств.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СХРежиссёр
Саммо
Хун
- Актёр
Джеки
Чан
- СХАктёр
Саммо
Хун
- ЧЧАктёр
Чарли
Чинь
- СФАктёр
Стэнли
Фун
- РНАктёр
Ричард
Нг
- ЭЦАктёр
Эрик
Цан
- СХАктриса
Сибелль
Ху
- ЮБАктёр
Юэнь
Бяо
- ЧТАктёр
Чо
Тат-Ва
- ПЧАктёр
Пол
Чан
- БВСценарист
Бэрри
Вон
- ЧХСценарист
Чеук
Хонь Сито
- КЛСценарист
Кин
Ло
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- СХПродюсер
Саммо
Хун
- ЮЧХудожник
Юэнь
Чи Фанг
- АВОператор
Артур
Вон
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай
- ТСКомпозитор
Тан
Сиу-Лам