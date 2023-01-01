9.21999, Boh lei chun
Боевики, Комедии115 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Великолепный (фильм, 1999) смотреть онлайн
Сюжет
Романтическая комедия с элементами экшна, в которой девушка из Тайваня влюбляется в гонконгского бизнесмена, владеющего боевыми искусствами. В роли ее любовного интереса — Джеки Чан. В маленькой рыбацкой деревне �на Тайване живет девушка Бу и мечтает о настоящей любви. Однажды она видит в море бутылку с посланием от загадочного Альберта, ожидающего свою любовь в Гонконге. Бу отправляется туда, но Альберт оказывается не тем, кем она себе представляла. Однако Бу встречает там Чена — миллионера-плейбоя, который вступает в открытый конфликт со своим бывшим товарищем. Чен красив, богат и может за себя постоять.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВКРежиссёр
Винсент
Кок
- Актёр
Джеки
Чан
- ШЦАктриса
Шу
Ци
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ЭЧАктёр
Эмиль
Чау
- РЖАктёр
Ричи
Жэнь
- КЛАктёр
Кэн
Ло
- ЧСАктёр
Чэнь
Сунъюн
- ЭЦАктриса
Элэйн
Цзинь
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс Аллан
- ТЛАктёр
Тац
Лау
- Сценарист
Джеки
Чан
- ВКСценарист
Винсент
Кок
- ЭЛСценарист
Энди
Ло
- АХСценарист
Ай�ви
Хо
- Продюсер
Джеки
Чан
- ДЧПродюсер
Дэвид
Чань
- ПЧПродюсер
Патриция
Чэн
- КИХудожник
Кеннет
И
- ШЧХудожница
Ширли
Чан
- ДНХудожница
Дора
Нг
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- ЧМОператор
Чун
Мань-По