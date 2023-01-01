Великолепный (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая комедия с элементами экшна, в которой девушка из Тайваня влюбляется в гонконгского бизнесмена, владеющего боевыми искусствами. В роли ее любовного интереса — Джеки Чан. В маленькой рыбацкой деревне �на Тайване живет девушка Бу и мечтает о настоящей любви. Однажды она видит в море бутылку с посланием от загадочного Альберта, ожидающего свою любовь в Гонконге. Бу отправляется туда, но Альберт оказывается не тем, кем она себе представляла. Однако Бу встречает там Чена — миллионера-плейбоя, который вступает в открытый конфликт со своим бывшим товарищем. Чен красив, богат и может за себя постоять.



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