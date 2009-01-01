Инцидент в Синдзюку
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Инцидент в Синдзюку
8.62009, Xin Su shi jian
Боевики, Драмы114 мин18+
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Инцидент в Синдзюку (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Китайский иммигрант, приехавший в Японию за возлюбленной, становится главарем нелегалов. Жесткая криминальная драма, где Джеки Чан предстает в необычной роли.

В 1990-х годах китаец по прозвищу Железная голова приезжает в Японию в числе множества соотечественников, нелегально пересекших границу. Он не ищет богатства и благополучия, ведь его главная цель — найти свою возлюбленную Сю Сю, которая пропала где-то в чужой стране. Без документов Железной голове приходится непросто, и он берется за занятия, на которые обычные японцы смотрят свысока. Трудности с ним разделяет друг Цзэ, такой же нелегал, как и он сам. Однажды Железная голова видит Сю Сю в компании местного якудза Эгути и узнает, что теперь у его девушки новая жизнь и имя. Несмотря на соперничество, Железная голова спасает жизнь Эгути от гангстеров из Тайваня. Тот взамен делает его боссом китайских нелегалов и частью своей банды. Однако его новый статус влечет за собой дурные последствия, которые перерастают в войну преступных группировок.

Сможет ли Железная голова противостоять могущественным врагам, расскажет «Инцидент в Синдзюку» — фильм 2009 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb