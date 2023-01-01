Оливер Вон

Биография

Оливер Вонг – художник-постановщик, родился 17 июля 1952 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Разборки в стиле кунг-фу», «Полицейская история», «Кто я?», «Разборка в Бронксе», «Драконы навсегда». Свою кинокарьеру начал в 1979 году. Дебютным фильмом Оливера Вонга стала криминальная драма «Система». Затем художник-постановщик работал над фильмом ужасов «Жизнь после жизни». В 1985 году участвовал в создании комедийного боевика «Полицейская история» с Джеки Чаном в главной роли. В 1988 году на экраны вышла еще одна работа художника-постановщика, комедийная мелодрама «Драконы навсегда», в которой также главную роль исполнил Джеки Чан. В 1991 году Оливер Вонг работал над криминальным боевиком «Доспехи Бога 2: Операция Кондор». В 1995 году его фильмография пополнилась еще одним фильмом с Джеки Чаном «Разборка в Бронксе». В 1998 году на экраны вышел приключенческий боевик «Кто я?». В 2004 году художник участвовал в создании боевика «Разборки в стиле кунг-фу». Небольшую роль Оливер Вонг исполнил в этом фильме как актер. В 2009 году фильмография художника пополнилась кинокартиной «Инцидент Синдзюку».