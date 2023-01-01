Биография

Фань Бинбин — китайская киноактриса, модель и певица. Лауреат премий «Азиатской киноакадемии», «Сто цветов» и «Сан-Себастьян». Родилась в Яньтае 16 сентября 1981 года. Училась в столичном колледже кино и телевидения «Се Цзинь». Позднее поступила в Шанхайскую театральную академию. Активно участвовать в съемках начала еще будучи подростком. Получив признание в киносфере, она начала музыкальную карьеру, выпуская популярные альбомы. Также известна как модель, регулярно появляющаяся на глянцевых обложках и в рекламе. В 2007 году актриса открыла школу искусств Fan Bingbing Workshop. Дебютной для Фань Бинбин стала роль в сериале «Принцесса жемчужина». Позднее появилась в полнометражном фильме «Мобильник», который принес ей первую широкую известность. Вместе с Джеки Чаном снялась в картине «Инцидент в Синдзюку». Еще через два года актеры сотрудничали, работая над проектом «Шаолинь». Международную известность принесло появление в рейтинговых картинах «Железный человек 3» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». С 2014 года началась трансляция телесериала «Императрица Китая» с Фань в главной роли.