Код 355 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Пятеро агентов разведки разных стран вынуждены объединить усилия в погоне за технологией, поставившей под угрозу мировую безопасность. Фильм «Код 355» — шпионский боевик со звездным актерским составом от сценариста «Шерлока Холмса» и франшизы «Люди Икс».



Криминальный авторитет Элайджа Кларк организовывает встречу с колумбийским наркобароном, чтобы заполучить уникальную технологию, позволяющую взламывать любую цифровую систему на планете. Кларку не удается добыть желаемое — на дом совершают рейд спецслужбы. Опасная технология оказывается в руках у колумбийского агента по имени Луис Рохас, и теперь ее во что бы то ни стало желает выкупить ЦРУ. Для этого в Париж отправляется опытный агент Мэйсон Браун и ее давний партнер Ник Фоулер. Сделку срывает сотрудница немецких спецслужб Мэри Шмидт, а Ника находят мертвым в подворотне. Чтобы найти виновных и не дать опасной технологии попасть не в те руки, Браун начинает действовать в обход начальства. В том ей помогут как давние друзья, так и те, которых она до этого считала врагами.



Перестрелки, погони и неожиданные сюжетные повороты ждут в боевике «Код 355» (2022) — смотрите его на видеосервисе Wink.

