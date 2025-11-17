Код 355 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пятеро агентов разведки разных стран вынуждены объединить усилия в погоне за технологией, поставившей под угрозу мировую безопасность. Фильм «Код 355» — шпионский боевик со звездным актерским составом от сценариста «Шерлока Холмса» и франшизы «Люди Икс».
Криминальный авторитет Элайджа Кларк организовывает встречу с колумбийским наркобароном, чтобы заполучить уникальную технологию, позволяющую взламывать любую цифровую систему на планете. Кларку не удается добыть желаемое — на дом совершают рейд спецслужбы. Опасная технология оказывается в руках у колумбийского агента по имени Луис Рохас, и теперь ее во что бы то ни стало желает выкупить ЦРУ. Для этого в Париж отправляется опытный агент Мэйсон Браун и ее давний партнер Ник Фоулер. Сделку срывает сотрудница немецких спецслужб Мэри Шмидт, а Ника находят мертвым в подворотне. Чтобы найти виновных и не дать опасной технологии попасть не в те руки, Браун начинает действовать в обход начальства. В том ей помогут как давние друзья, так и те, которых она до этого считала врагами.
Перестрелки, погони и неожиданные сюжетные повороты ждут в боевике «Код 355» (2022) — смотрите его на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Саймон
Кинберг
- Актриса
Джессика
Честейн
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актриса
Дайан
Крюгер
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Фань
Бинбин
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Сильвестр
Грот
- ДДАктёр
Джон
Дуглас Томпсон
- ЛСАктёр
Лео
Стаар
- ПСАктёр
Пабло
Скола
- МКАктёр
Марселло
Крус
- ЭААктёр
Эдди
Арнольд
- СКАктёр
Себастьян
Капитан Виверос
- ФТАктёр
Федерико
Трухильо
- ДВАктёр
Джейсон
Вонг
- РААктёр
Рафаэль
Аклок
- ДДАктёр
Дом
Думареск
- ГОАктёр
Гетин
Олдермен
- ДУАктёр
Джозеф
Уикс
- АКАктёр
Александр
Кардона
- ФЛАктёр
Франциско
Лаббе
- ВЭАктёр
Валид
Эльгади
- АМАктёр
Амра
Малласси
- ТКАктёр
Том
Кокс
- ОКАктёр
Олег
Крикунов
- ЮСАктёр
Юн
Си Джойс
- ДЮАктёр
Дэвид
Юй
- КТАктёр
Кевин
Та
- ЧМАктёр
Чарльз
М. Бэйкер
- БФАктёр
Бодо
Фризеке
- ЯААктёр
Яссин
Анаддам
- РААктёр
Родриг
Андрисан
- ДОАктёр
Дэвид
Олавале Эйинд
- АБАктёр
Алексис
Барбоза
- ТБАктриса
Тони
Бирд
- НБАктёр
Николас
Блатт
- ГПАктёр
Грэхэм
Пейдж
- ЭААктриса
Элизабет
Ансари
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- ТРСценарист
Тереза
Ребек
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ККПродюсер
Келли
Кармайкл
- Продюсер
Джессика
Честейн
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- JXКомпозитор
Junkie
XL