Биография

Джейсон Флеминг – актер британского происхождения. Родился в 1966 году. В его фильмографии более ста работ английского и американского производства. Джейсон Иан появился на свет в режиссерской семье. Но попробовать себя в актерском амплуа решил не по совету отца, а последовав за понравившейся девочкой. Она исполняла в школьном спектакле Дороти – героиню «Волшебника из страны Оз», поэтому он решил попробоваться на роль Страшилы. Так юный артист нашел свое призвание и стал участвовать в постановках школьного театра. Позже начал играть в Национальном молодежном театре, окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. После этого начал работать в лучших театральных компаниях Лондона. Поклонники считают актера хорошим семьянином. В 2008 году мужчина сочетался браком с Элли Фэйрмэн, которая подарила ему двоих сыновей-близнецов. Первая роль Джейсона Флеминга перед камерой была сыграна в сериале, повествующем о приключениях Индианы Джонса. После нее актер стал востребован среди режиссеров: его приглашали на второстепенные роли во множестве проектов. Знаковые для Джейсона Флеминга фильмы были срежиссированы Гаем Ричи: «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш». Именно они принесли актеру популярность и признание зрителя. За ними последовало множество разноплановых работ в кино и сериалах.