Тайна печати дракона (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сиквел кассового хита «Вий 3D», в котором картограф Джонатан Грин отправляется в Китай, где сталкивается с опасной ведьмой и ее драконом. В фильме приняли участие Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Павел Воля и Юрий Колокольников. Джонатан Грин попал в немилость при дворе Российской империи, несмотря на свои выдающиеся способности в измерении состояний. Британский картограф обнаружил, что место Петра I на императорском троне занимает самозванец, за что и был посажен в темницу графом Александром Меншиковым. Выбравшись из заключения при помощи британского посла, Грин пытается сбежать из России через Китай. В путешествии его сопровождает принцесса Чен Лань, тоже ускользнувшая из российской тюрьмы. На родине ее место заняла коварная ведьма, наводящая ужас на подданных. Тем временем настоящий император Петр I сидит в лондонской тюрьме и узнает о судьбе Грина. Связавшись с женой картографа, он выходит на свободу и отправляется спасать Грина вместе с мастером восточных единоборств, разделявшим с ним темницу. Наблюдать за их увлекательными приключениями позволит фильм «Тайна печати дракона» 2019 года — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на Wink.



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