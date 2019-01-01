Тайна печати дракона (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Сиквел кассового хита «Вий 3D», в котором картограф Джонатан Грин отправляется в Китай, где сталкивается с опасной ведьмой и ее драконом. В фильме приняли участие Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Павел Воля и Юрий Колокольников. Джонатан Грин попал в немилость при дворе Российской империи, несмотря на свои выдающиеся способности в измерении состояний. Британский картограф обнаружил, что место Петра I на императорском троне занимает самозванец, за что и был посажен в темницу графом Александром Меншиковым. Выбравшись из заключения при помощи британского посла, Грин пытается сбежать из России через Китай. В путешествии его сопровождает принцесса Чен Лань, тоже ускользнувшая из российской тюрьмы. На родине ее место заняла коварная ведьма, наводящая ужас на подданных. Тем временем настоящий император Петр I сидит в лондонской тюрьме и узнает о судьбе Грина. Связавшись с женой картографа, он выходит на свободу и отправляется спасать Грина вместе с мастером восточных единоборств, разделявшим с ним темницу. Наблюдать за их увлекательными приключениями позволит фильм «Тайна печати дракона» 2019 года — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия, Китай
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Степченко
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актёр
Джеки
Чан
- ЯСАктриса
Яо
Синтун
- КФАктёр
Кристофер
Фэйрбэнк
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Павел
Воля
- Сценарист
Олег
Степченко
- Сценарист
Алексей
А. Петрухин
- ДПСценарист
Дмитрий
Пальцев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ГФПродюсер
Глеб
Фетисов
- ЛППродюсер
Ла
Пэйкан
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЮФМонтажёр
Юлия
Фролова
- ИГОператор
Иван
Гудков
- НМОператор
Нг
Ман-Чин
- АМКомпозитор
Александра
Магакян