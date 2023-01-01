Wink
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников

Юрий Колокольников

Карьера
Актёр
Дата рождения
15 декабря 1980 г. (44 года)

Биография

Российский актер Юрий Колокольников заслужил репутацию артиста, который не боится рисковать. Колокольников играет в серьезных драмах, романтических комедиях и экспериментальном кино. Он является одним из наиболее востребованных в Голливуде российских актеров. Будущий исполнитель роли Владимира Маяковского родился в Москве. У Юрия было необычное детство: его мама эмигрировала в Канаду, а отец остался в России. Мальчик не стал делать окончательный выбор и в школьные годы жил на две страны. Он успел поучиться в канадской школе, где освоил английский язык. Актерскую стезю Колокольников выбрал с подачи отца – тот считал, что непоседливому юноше будет полезно куда-то девать лишнюю энергию. Отучившись в киношколе, Юрий поступил в Щукинское училище. После получения диплома Колокольников жил в России и США, пытаясь найти для себя роли на родине и в Голливуде. Прорывным для актера стал 2002 год, кода он снялся в сериале Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». После этого список фильмов Юрия Колокольникова стал быстро расти. Он принял участие в таких проектах, как «Дети Арбата», «Статский советник», «Бесы» и «Распутин». Успеху в российском кинематографе сопутствовали удачи в Голливуде. Актера можно было увидеть в сериале «Игра престолов», «Телохранитель убийцы» и «Хантер Киллер». Юрий Колокольников продолжает активно сниматься в отечественных и зарубежных фильмах.

Фильмография

Актёр