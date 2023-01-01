Юрий Колокольников
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 декабря 1980 г. (44 года)
Биография
Российский актер Юрий Колокольников заслужил репутацию артиста, который не боится рисковать. Колокольников играет в серьезных драмах, романтических комедиях и экспериментальном кино. Он является одним из наиболее востребованных в Голливуде российских актеров. Будущий исполнитель роли Владимира Маяковского родился в Москве. У Юрия было необычное детство: его мама эмигрировала в Канаду, а отец остался в России. Мальчик не стал делать окончательный выбор и в школьные годы жил на две страны. Он успел поучиться в канадской школе, где освоил английский язык. Актерскую стезю Колокольников выбрал с подачи отца – тот считал, что непоседливому юноше будет полезно куда-то девать лишнюю энергию. Отучившись в киношколе, Юрий поступил в Щукинское училище. После получения диплома Колокольников жил в России и США, пытаясь найти для себя роли на родине и в Голливуде. Прорывным для актера стал 2002 год, кода он снялся в сериале Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». После этого список фильмов Юрия Колокольникова стал быстро расти. Он принял участие в таких проектах, как «Дети Арбата», «Статский советник», «Бесы» и «Распутин». Успеху в российском кинематографе сопутствовали удачи в Голливуде. Актера можно было увидеть в сериале «Игра престолов», «Телохранитель убийцы» и «Хантер Киллер». Юрий Колокольников продолжает активно сниматься в отечественных и зарубежных фильмах.
Фильмография
Актёр
- 9.5
Мой дикий друг2024, 99 мин
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 8.3
Беспринципные в деревне2023, 86 мин
- 9.2
По щучьему велению2023, 111 минБесплатно
- 9.2
Крюк2021
- 8.5
Бендер: Золото империи2021, 83 минБесплатно
- 9.4
Серебряные коньки2020, 131 мин
- 9.1
Тайна печати дракона2019, 114 мин
- 8.8
Вы все меня бесите2017
- 9.2
Дуэлянт2016, 104 мин
- 9.3
Завтрак у папы2015, 88 мин
- 6.5
Интимные места2013, 76 минБесплатно
- 6.7
Самка2010, 78 мин
- 7.4
Плюс один2008, 97 мин
- 9.5
В августе 44-го2001, 105 минБесплатно