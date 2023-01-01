Биография

Российский актер Юрий Колокольников заслужил репутацию артиста, который не боится рисковать. Колокольников играет в серьезных драмах, романтических комедиях и экспериментальном кино. Он является одним из наиболее востребованных в Голливуде российских актеров. Будущий исполнитель роли Владимира Маяковского родился в Москве. У Юрия было необычное детство: его мама эмигрировала в Канаду, а отец остался в России. Мальчик не стал делать окончательный выбор и в школьные годы жил на две страны. Он успел поучиться в канадской школе, где освоил английский язык. Актерскую стезю Колокольников выбрал с подачи отца – тот считал, что непоседливому юноше будет полезно куда-то девать лишнюю энергию. Отучившись в киношколе, Юрий поступил в Щукинское училище. После получения диплома Колокольников жил в России и США, пытаясь найти для себя роли на родине и в Голливуде. Прорывным для актера стал 2002 год, кода он снялся в сериале Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». После этого список фильмов Юрия Колокольникова стал быстро расти. Он принял участие в таких проектах, как «Дети Арбата», «Статский советник», «Бесы» и «Распутин». Успеху в российском кинематографе сопутствовали удачи в Голливуде. Актера можно было увидеть в сериале «Игра престолов», «Телохранитель убийцы» и «Хантер Киллер». Юрий Колокольников продолжает активно сниматься в отечественных и зарубежных фильмах.