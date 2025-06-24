Левша (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ВБРежиссёр
Владимир
Беседин
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Фёдор
Федотов
- ЛМАктриса
Леонела
Мантурова
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Алексей
Гуськов
- АИАктёр
Артур
Иванов
- АЧАктёр
Александр
Чевычелов
- НЕАктёр
Николай
Евстафьев
- СНАктёр
Семен
Нефедов
- ВКАктёр
Владислав
Кудряев
- ТЯАктёр
Тимур
Ямалеев
- НЛСценарист
Николай
Лесков
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- Продюсер
Илья
Куликов
- Продюсер
Андрей
Семенов
- РСПродюсер
Руслан
Соколов
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- ИДПродюсер
Инна
Дунаева
- АЛПродюсер
Алексей
Ленский
- ДАПродюсер
Диляра
Аурова
- Продюсер
Денис
Дубовик
- ТШХудожник
Тимур
Шагиахмедов
- ДМХудожник
Дмитрий
Малич
- Оператор
Павел
Белявский
- РСКомпозитор
Роман
Селиверстов