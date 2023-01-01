Биография

Денис Дубовик — композитор, продюсер и музыкант. Родился в Москве. Выпустил больше 40 альбомов в составе музыкальных групп. Участвует в проекте MyHoliday, благодаря которому попал в десятку артистов на портале Bandcamp с альбомом Rain. Сотрудничал с изданиями Billboard, «Афиша», каналом A-One. Проводит авторские лекции в Институте музыкальных инициатив, преподает в школе Musical Wave. Как музыкальный продюсер и композитор Денис Дубовик работает с 2012 года. В его фильмографии можно встретить сериалы «Полицейский с Рублевки», «Деффчонки», «Моими глазами», «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал», «Измены», «Дракулов». Работал над фильмами «Как меня зовут», «Гоголь. Начало», «Свингеры», «Хочу замуж». Писал музыку для проектов «Студия 17», «Учителя», «Игра на выживание», «Милиционер с Рублевки», «Регби», «Братья» и других.