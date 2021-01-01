Дракулов (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Вольный пересказ классического хоррора Брэма Стокера с Михаилом Галустяном в главной роли. На дворе 19 век. Графа Дракулова забросило за две тысячи километров от Трансильвании – в Российскую империю. Иностранный гость решил обосноваться в Москве и прикупить недвижимость, пока город окончательно не похорошел. В оформлении документов на особняк графу помогает молодой и румяный юрист Петр Смирнов. Но вот незадача – на встречу с графом романтичный юноша зачем-то прихватил фотокарточку своей невесты Варвары. Старый кровопийца тут же положил глаз на юную деву, а бдительность юриста решил усыпить с помощью своих привлекательных служанок. Петр быстро разгадывает истинные цели коварных соблазнительниц и сбегает от старого графа. Однако спастись от трехсотлетнего вурдалака Пете и Варе поможет только чудо. Или потомок известного охотника на вампиров. Смотрите комедию «Дракулов» онлайн на Wink!
Дракулов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Илья
Куликов
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актёр
Денис
Васильев
- ТБАктриса
Татьяна
Бабенкова
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- РПАктёр
Роман
Попов
- ИААктёр
Иван
Агапов
- АЗАктёр
Александр
Загоскин
- Сценарист
Илья
Куликов
- Продюсер
Илья
Куликов
- Продюсер
Андрей
Семенов
- АКПродюсер
Алена
Кремер
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ПЛХудожница
Полина
Лосева
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- Композитор
Денис
Дубовик