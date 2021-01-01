Дракулов (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Вольный пересказ классического хоррора Брэма Стокера с Михаилом Галустяном в главной роли. На дворе 19 век. Графа Дракулова забросило за две тысячи километров от Трансильвании – в Российскую империю. Иностранный гость решил обосноваться в Москве и прикупить недвижимость, пока город окончательно не похорошел. В оформлении документов на особняк графу помогает молодой и румяный юрист Петр Смирнов. Но вот незадача – на встречу с графом романтичный юноша зачем-то прихватил фотокарточку своей невесты Варвары. Старый кровопийца тут же положил глаз на юную деву, а бдительность юриста решил усыпить с помощью своих привлекательных служанок. Петр быстро разгадывает истинные цели коварных соблазнительниц и сбегает от старого графа. Однако спастись от трехсотлетнего вурдалака Пете и Варе поможет только чудо. Или потомок известного охотника на вампиров. Смотрите комедию «Дракулов» онлайн на Wink!



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