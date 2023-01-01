Биография

Алексей Золотовицкий — российский актер и музыкант. Родился в Москве 18 марта 1988 года. Алексей вырос в актерской семье. В 2009 году он окончил журфак МГУ, после чего проходил обучение в Щукинском театральном училище. В 2014 году кинодеятель получил диплом РАТИ-ГИТИС по специальности «режиссер». Помимо прочего, Золотовицкий является вокалистом группы Fire Granny. Первые эпизодические роли Алексей Золотовицкий сыграл в конце 1990-х годов в фильмах «Чехов и Ко» и «Президент и его внучка». Вернувшись в кино в 2010 году, актер принял участие в сериале «Русский шоколад», после чего снялся во многих известных проектах, среди которых «Последний министр», «Дракулов», «Бабки», «Аврора» и «Большая игра».