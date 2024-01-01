Встретимся вчера (фильм, 2024) смотреть онлайн

По пути на развод семейная пара попадает в аварию, после чего оказывается заперта в пространственно-временной петле в собственной квартире. Фильм «Встретимся вчера» — задорная комедия с Артемом Ткаченко и Аглаей Тарасовой об отношениях, которые еще могут пройти проверку временем.



Супруги Сергей и Анна не похожи друг на друга. Он — легкомысленен и инфантилен, она — серьезна и любит все держать под контролем. Когда все попытки наладить отношения заканчиваются неудачей, остается лишь одно — развод. Однако по пути в ЗАГС случается авария, после которой Сергей с Анной просыпаются с утра у себя дома. Каждый раз, когда они пытаются выйти на улицу, они загадочным образом телепортируются обратно. Кажется, их ждут лишь бесконечные ссоры, но все же им нужно объединиться, чтобы найти выход.



Сможет ли временная петля поправить отношения, расскажет фильм «Встретимся вчера» (2024). Смотреть комедию в духе «Дня сурка» можно на нашем видеосервисе Wink.



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