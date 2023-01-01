Артём Ткаченко

Биография

Артем Ткаченко — актер. Родился в Калинграде 30 апреля 1982 года. Мама артиста с детства прививала сыну любовь к искусству: благодаря ей парень обучился игре на гитаре и любил читать. Однако учеба давалась ему с трудом, поэтому мама посоветовала Артему поступить в лицей с театральным уклоном, что он и сделал, окончив в 2003 году Щепкинское училище. На данный момент фильмография Артема Ткаченко насчитывает более ста ролей. Актер блестяще стартовал в кинокартине «Даже не думай 2: Тень независимости», после чего его биография пополнилась яркими ролями в таких лентах, как «Zолушка», «Мечтать не вредно», «Красная королева». Насладиться актерской игрой и блестящими перевоплощениями Артема можно в последних картинах «The Телки» и «Сестры».