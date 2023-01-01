WinkАртём Ткаченко
Артём Ткаченко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 30 апреля 1982 г. (42 года)
Биография
Артем Ткаченко — актер. Родился в Калинграде 30 апреля 1982 года. Мама артиста с детства прививала сыну любовь к искусству: благодаря ей парень обучился игре на гитаре и любил читать. Однако учеба давалась ему с трудом, поэтому мама посоветовала Артему поступить в лицей с театральным уклоном, что он и сделал, окончив в 2003 году Щепкинское училище. На данный момент фильмография Артема Ткаченко насчитывает более ста ролей. Актер блестяще стартовал в кинокартине «Даже не думай 2: Тень независимости», после чего его биография пополнилась яркими ролями в таких лентах, как «Zолушка», «Мечтать не вредно», «Красная королева». Насладиться актерской игрой и блестящими перевоплощениями Артема можно в последних картинах «The Телки» и «Сестры».
Фильмография
Актёр
- 8.2Скоро
Злые люди2025
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 8.5
Уроки китайского2024
- 9.2
Командир2023, 144 мин
- 8.2
Чужая2023, 93 минБесплатно
- 9.1
Струны2021
- 9.2
Сестры2021
- 8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия2021, 64 мин
- 9.4
Вампиры средней полосы2021
- 8.9
Бендер: Последняя афера2021, 96 минБесплатно
- 7.4
Ключ времени2019, 88 минБесплатно
- 8.6
Крымский мост. Сделано с любовью!2018, 98 минБесплатно
- 8.5
Sпарта2016
- 9.0
Любовь как стихийное бедствие2016Бесплатно
- 9.5
Красная королева2015
- 9.2
Долгий путь домой2013
- 8.6
Курьер из «Рая»2013, 88 мин
- 8.8
Майский дождь2012, 88 минБесплатно
- 7.6
Меченосец2007, 105 мин