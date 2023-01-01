Сюжет

Музыкальная драма «Струны» — сериал в стиле жизненного и утонченного аналога «Одержимости» Дэмьена Шазелла. Звезда комедии «Вампиры средней полосы» Артем Ткаченко в роли наставника, о котором мечтает каждый студент.



Наташа, Марк и Марго — студенты-виолончелисты Академии имени Гнесиных, которые видят свое ближайшее будущее довольно туманно. В их творческой среде лишь единицы добиваются успеха — остальным остается лишь довольствоваться репетиторством. А вот Олег уверен, что он единственный на курсе достоин победы в престижном конкурсе. Вскоре студентам выпадает редкий шанс учиться у гения и мировой звезды, когда новым педагогом Академии становится Константин Багрицкий.



Не упустите возможность окунуться в мир струнной музыки, где для вас будут звучать культовые мелодии из «Игры престолов» и «Пиратов Карибского моря», а также песни «КИНО», «Аквариума» и Queen. Не терпится узнать, как добиться популярности в новом деле? Включайте сериал «Струны» — смотреть онлайн драмеди-находку можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



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