Сериал Струны смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+37 мин
Струны
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+39 мин
Струны
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+40 мин
Струны
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+42 мин
Струны
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+48 мин
Струны
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Струны
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Струны
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Струны
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Музыкальная драма «Струны» — сериал в стиле жизненного и утонченного аналога «Одержимости» Дэмьена Шазелла. Звезда комедии «Вампиры средней полосы» Артем Ткаченко в роли наставника, о котором мечтает каждый студент.
Наташа, Марк и Марго — студенты-виолончелисты Академии имени Гнесиных, которые видят свое ближайшее будущее довольно туманно. В их творческой среде лишь единицы добиваются успеха — остальным остается лишь довольствоваться репетиторством. А вот Олег уверен, что он единственный на курсе достоин победы в престижном конкурсе. Вскоре студентам выпадает редкий шанс учиться у гения и мировой звезды, когда новым педагогом Академии становится Константин Багрицкий.
Не упустите возможность окунуться в мир струнной музыки, где для вас будут звучать культовые мелодии из «Игры престолов» и «Пиратов Карибского моря», а также песни «КИНО», «Аквариума» и Queen. Не терпится узнать, как добиться популярности в новом деле? Включайте сериал «Струны» — смотреть онлайн драмеди-находку можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кессель
- ИКРежиссёр
Иван
Корвин
- НВРежиссёр
Николай
Викторов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- АР�Актриса
Алина
Рачковская
- ЕИАктриса
Ева
Инденбаум
- ФЛАктёр
Федор
Левин
- ООАктёр
Олег
Отс
- АБАктриса
Анна
Богомолова
- Актриса
Светлана
Тома
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- АБАктёр
Арам
Бабаджанян
- АЛАктриса
Александра
Леднева
- АГСценарист
Анна
Гершович
- ИУСценарист
Ирина
Удякова
- СРСценарист
Семён
Рябуха
- ЕВСценарист
Евгений
Вихарев
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- ЕКПродюсер
Евдокия
Крылова
- АМПродюсер
Артем
Мартиросов
- АГПродюсер
Александра
Головина
- ТУХудожница
Татьяна
Уманец
- ДМХудожница
Дарья
Микушина
- АЛХудожница
Альвета
Липчинская
- ВФХудожница
Валентина
Филатова
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- РТМонтажёр
Ростислав
Тиссен
- ГВОператор
Григорий
Воронов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев
- АВКомпозитор
Артем
Васильев