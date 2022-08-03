Юные виолончелисты на пути к большой сцене. Артем Ткаченко и звезда советского фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова в ироничной драме, отобранной в секцию международного питчинга Conecta Fiction. Погружайтесь в мир музыки и творчества вместе с сериалом «Струны» — 1 сезон доступен на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с четырьмя студентами Гнесинки: Наташа, Олег и Марго мечтают стать известными музыкантами, а вот Марк, будучи талантливым хакером, не особо рвется на сцену. Между тем в Россию после скандального завершения карьеры возвращается Константин Багрицкий, гениальный музыкант с мировым именем. Наташа видит в нем кумира и вскоре получает шанс стать его ученицей. Провокатор и бунтарь, Багрицкий ставит виолончелистам условие: они смогут получить диплом, только если пройдут отборочные на престижный конкурс Чайковского.



Секрет, который гений-наставник откроет ученикам, изменит ранимых ребят навсегда. Начинайте смотреть сериал «Струны» — 1 сезон онлайн доступен на Wink!

