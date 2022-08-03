Сериал Струны 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Юные виолончелисты на пути к большой сцене. Артем Ткаченко и звезда советского фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова в ироничной драме, отобранной в секцию международного питчинга Conecta Fiction. Погружайтесь в мир музыки и творчества вместе с сериалом «Струны» — 1 сезон доступен на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с четырьмя студентами Гнесинки: Наташа, Олег и Марго мечтают стать известными музыкантами, а вот Марк, будучи талантливым хакером, не особо рвется на сцену. Между тем в Россию после скандального завершения карьеры возвращается Константин Багрицкий, гениальный музыкант с мировым именем. Наташа видит в нем кумира и вскоре получает шанс стать его ученицей. Провокатор и бунтарь, Багрицкий ставит виолончелистам условие: они смогут получить диплом, только если пройдут отборочные на престижный конкурс Чайковского.
Секрет, который гений-наставник откроет ученикам, изменит ранимых ребят навсегда. Начинайте смотреть сериал «Струны» — 1 сезон онлайн доступен на Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кессель
- ИКРежиссёр
Иван
Корвин
- НВРежиссёр
Николай
Викторов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- АРАктриса
Алина
Рачковская
- ЕИАктриса
Ева
Инденбаум
- ФЛАктёр
Федор
Левин
- Актёр
Олег
Отс
- АБАктриса
Анна
Богомолова
- Актриса
Светлана
Тома
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- АБАктёр
Арам
Бабаджанян
- АЛАктриса
Александра
Леднева
- АГСценарист
Анна
Гершович
- ИУСценарист
Ирина
Удякова
- СРСценарист
Семён
Рябуха
- ЕВСценарист
Евгений
Вихарев
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- ЕКПродюсер
Евдокия
Крылова
- АМПродюсер
Артем
Мартиросов
- АГПродюсер
Александра
Головина
- ТУХудожница
Татьяна
Уманец
- ДМХудожница
Дарья
Микушина
- АЛХудожница
Альвета
Липчинская
- ВФХудожница
Валентина
Филатова
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- РТМонтажёр
Ростислав
Тиссен
- ГВОператор
Григорий
Воронов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев
- АВКомпозитор
Артем
Васильев