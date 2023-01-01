Биография

Светлана Тома — российская и молдавская актриса. Заслуженная артистка РФ, Народная артистка Республики Молдова. Родилась в Кишиневе 24 марта 1947 года. Со школьных лет будущая артистка любила спорт, читала классическую литературу, вела дневник. Девушка решила построить карьеру в сфере юриспруденции, однако не сделала этого, так как ей выдалась возможность сыграть свою дебютную роль в картине «Красные поляны» в 1866 году. Позже она окончила ЛГИТМИК, продолжая сниматься в кинолентах. Светлана Тома сыграла десятки ролей. Всесоюзная слава пришла с ролью цыганки Рады в картине «Табор уходит в небо». Дальше актриса продолжила перевоплощаться в экзотических женщин в своих фильмах. Основными из них стали «Дикий ветер», «Анна Павлова», «Блуждающие звезды» и другие.