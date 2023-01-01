Поклонник (фильм, 1999) смотреть онлайн
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Сюжет
Девочка-подросток влюбляется в таинственного незнакомца. Сергей Гармаш, Мария Порошина и Елена Сафонова в триллере от автора «Легенды №17».
Пока родители 13-летней Лены оформляют развод, девочка знакомится в коридоре с Мариной, новой возлюбленной отца. Лена остается жить с �мамой и, желая доказать свою самостоятельность, устраивается работать почтальоном. Тем временем в городе ходят слухи о серийном убийце, который душит молодых девушек. Поздно вечером Лену спасает от хулиганов загадочный незнакомец. Спустя некоторое время у девочки крадут сумку, а потом кто-то ее возвращает. Лена начинает думать, что маньяк и ее защитник — это один и тот же человек. То, что сначала казалось забавой, вскоре превращается в смертельно опасную игру.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- МЧАктриса
Марина
Черепухина
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Светлана
Тома
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- АГАктриса
Александра
Гладкова
- Актриса
Мария
Порошина
- АКАктёр
Антон
Колесников
- Сценарист
Николай
Лебедев
- ОНСценарист
Ольга
Нагдасева
- ЕГПродюсер
Евгений
Голынский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- ВКАктёр дубляжа
Вахтанг
Кикабидзе
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов