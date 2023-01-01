Поклонник
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Поклонник

Поклонник (фильм, 1999) смотреть онлайн

7.41999, Поклонник
Триллеры, Драмы93 мин16+

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Сюжет

Девочка-подросток влюбляется в таинственного незнакомца. Сергей Гармаш, Мария Порошина и Елена Сафонова в триллере от автора «Легенды №17».

Пока родители 13-летней Лены оформляют развод, девочка знакомится в коридоре с Мариной, новой возлюбленной отца. Лена остается жить с мамой и, желая доказать свою самостоятельность, устраивается работать почтальоном. Тем временем в городе ходят слухи о серийном убийце, который душит молодых девушек. Поздно вечером Лену спасает от хулиганов загадочный незнакомец. Спустя некоторое время у девочки крадут сумку, а потом кто-то ее возвращает. Лена начинает думать, что маньяк и ее защитник — это один и тот же человек. То, что сначала казалось забавой, вскоре превращается в смертельно опасную игру.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поклонник»

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