Биография

Мария Порошина — российская актриса. Удостоена премии «Золотой орел» за роль в телесериале «На пути к сердцу». Родилась в Москве 1 ноября 1973 года. Родители актрисы работали в театральной сфере — отец выступал в хореографическом ансамбле, а мама — Заслуженная артистка Советского Союза — занималась режиссурой. В школу-студию МХАТ им. Чехова Мария поступила с первой попытки. Позже училась в Щукинском театральном училище на курсе Марины Пантелеевой. На подмостках театров актриса представляла разноплановые роли в пьесах «Тень», «Опасные связи», «Ревизор». Кинокарьера Порошиной началась с небольших эпизодов, а популярность артистка обрела благодаря участию в культовом сериале «Бригада». В активе Марии Порошиной 90 работ, среди которых «Елки», «Дневной дозор», «Участок», «Моя прекрасная няня», «Гибель империи». Участвовала в дубляже полнометражного мультфильма «Университет монстров».