Родители (2015)
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Родители (2015)

Родители (2015) (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.42015, Родители (2015) 4 сезона
Комедии, Русские12+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Главные герои — родители — мама Маша, и папа Саша будут искать подход к старшему сыну — шестнадцатилетнему подростку Тимофею, который вроде бы еще ребенок, но уже так не считает.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители (2015)»

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