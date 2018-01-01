Биография

Вероника Лысакова – актриса, певица. Лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей детского и молодежного искусства. Родилась в 1994 году. Исполнительское дарование актрисы проявилось в детстве. В 2001 году впервые вышла на сцену для участия в праздничном шоу. В музыкальном спектакле 2003 года («Энни» в постановке Н. Чусовой) у Лысаковой роль Кейт – дружелюбной и немногословной сироты в детском приюте. В том же году юная актриса получает приглашение от Сергея Проханова и начинает работать в Театре Луны. Курс обучения актерской профессии проходит в ГИТИСе. Диплом с отличием получает в 2012 году. Кинематографическая карьера актрисы развивается бурно. В комедийном сериале 2006 года «Золотая теща» у нее одна из главных ролей. В фильме Лысакова играет настолько органично и точно, что приглашения на съемки стекаются к ней со всех сторон. Следующую главную роль актриса исполняет в мелодраме 2008 года «А я люблю женатого». Лена Пузырева в приключенческой ленте «Сезон открытий» – еще одна удачно исполненная роль юной артистки. Много и с успехом играет актриса и в фильмах последнего десятилетия. Готовится выход на экраны четырех картин с участием Вероники Лысаковой.