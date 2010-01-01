Ханна. Совершенное оружие
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Ханна. Совершенное оружие

Ханна. Совершенное оружие (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.42010, Hanna
Боевики, Триллеры105 мин18+
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Сюжет

Бывший агент ЦРУ Эрик Хеллер живет затворником в лесу на севере Финляндии вместе с дочерью-подростком Ханной. Он учит девочку охотиться на оленя, владеть всеми видами оружия и говорить на множестве языков, чтобы однажды она смогла отомстить давней противнице Хеллера Мариссе Виглер.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ханна. Совершенное оружие»

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