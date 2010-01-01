Ханна. Совершенное оружие (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший агент ЦРУ Эрик Хеллер живет затворником в лесу на севере Финляндии вместе с дочерью-подростком Ханной. Он учит девочку охотиться на оленя, владеть всеми видами оружия и говорить на множестве языков, чтобы однажды она смогла отомстить давней противнице Хеллера Мариссе Виглер.



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