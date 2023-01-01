Биография

Виктория Тарасова — телеведущая, актриса, участник театральной труппы. Почетный деятель искусств Москвы, член Союза театральных деятелей Российской Федерации. Родилась в Скопине 16 июля 1971 года. В детстве девочка хорошо училась, ходила в хореографическую школу, любила танцевать, планировала связать свою жизнь с хореографией. Позже решила попробовать себя в театральной отрасли. Она дважды пыталась поступить на театральное, и удача улыбнулась только после третьей попытки — девушка стала студенткой Щепкинского училища, позже перевелась в ГИТИС. После получения диплома Виктория Тарасова начала работать телеведущей шоу «Шесть Соток», позже — «Сделано в России», «Красота по-русски». Затем начала играть в театре «Шалом», где она работает и сейчас, параллельно сотрудничая с другими театральными труппами. Дебютная роль в кино в 1994-м — «Рысь идет по следу». Далее — «Мой милый ежик», «Хочу на море», «Отдел» и другие. Известность пришла к актрисе с выходом в прокат сериала «Глухарь». Сейчас Виктория Тарасова продолжает сниматься и ведет телешоу, трудится в творческой сфере, занимается благотворительностью, регулярно бывает в горячих точках планеты.