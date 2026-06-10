Карпов
Wink
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Карпов
2012, Карпов 3 сезона
Драма, Криминал18+

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Карпов (сериал, 2012) смотреть онлайн

О сериале

Бывший милиционер, совершивший массовое убийство, выходит из психиатрический клиники и становится народным мстителем. Криминальная драма «Карпов» — сериал о судьбе самого противоречивого героя «Глухаря».

Спустя три года принудительного лечения в психиатрической клинике Станислав Карпов выходит на свободу. Его рассудок все еще подавлен препаратами, а по ночам его преследуют кошмары о поступке, сломавшем ему жизнь и карьеру: убийстве 11 невинных людей. Возвращаться на службу Карпову запрещено, однако полковник Зимина помогает ему устроиться охранником. Родственники убитых им людей хотят отомстить бывшему подполковнику, а прежние друзья и коллеги его ненавидят. Но вокруг кипит преступность, и Карпов не может оставаться в стороне.

Сможет ли убийца искупить свою вину, вы узнаете, когда будете смотреть «Карпов» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карпов»