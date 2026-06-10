Карпов (сериал, 2012) смотреть онлайн
О сериале
Бывший милиционер, совершивший массовое убийство, выходит из психиатрический клиники и становится народным мстителем. Криминальная драма «Карпов» — сериал о судьбе самого противоречивого героя «Глухаря».
Спустя три года принудительного лечения в психиатрической клинике Станислав Карпов выходит на свободу. Его рассудок все еще подавлен препаратами, а по ночам его преследуют кошмары о поступке, сломавшем ему жизнь и карьеру: убийстве 11 невинных людей. Возвращаться на службу Карпову запрещено, однако полковник Зимина помогает ему устроиться охранником. Родственники убитых им людей хотят отомстить бывшему подполковнику, а прежние друзья и коллеги его ненавидят. Но вокруг кипит преступность, и Карпов не может оставаться в стороне.
Сможет ли убийца искупить свою вину, вы узнаете, когда будете смотреть «Карпов» на Wink.
Рейтинг
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СРАктёр
Степан
Рожнов
- Актриса
Юлия
Майборода
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Анна
Михайловская
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- СКАктёр
Сергей
Карленков
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- ЮСАктриса
Юлиания
Селиванова
- АБАктёр
Артём
Барсуков
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ВМАктёр
Виктор
Мютников
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин