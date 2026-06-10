Бывший милиционер, совершивший массовое убийство, выходит из психиатрический клиники и становится народным мстителем. Криминальная драма «Карпов» — сериал о судьбе самого противоречивого героя «Глухаря».



Спустя три года принудительного лечения в психиатрической клинике Станислав Карпов выходит на свободу. Его рассудок все еще подавлен препаратами, а по ночам его преследуют кошмары о поступке, сломавшем ему жизнь и карьеру: убийстве 11 невинных людей. Возвращаться на службу Карпову запрещено, однако полковник Зимина помогает ему устроиться охранником. Родственники убитых им людей хотят отомстить бывшему подполковнику, а прежние друзья и коллеги его ненавидят. Но вокруг кипит преступность, и Карпов не может оставаться в стороне.



Сможет ли убийца искупить свою вину, вы узнаете, когда будете смотреть «Карпов» на Wink.

