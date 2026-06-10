Освободившись после принудительного лечения в психиатрической клинике, Карпов оказывается «у разбитого корыта». Не осталось ничего из того, чего он так долго добивался: ни денег, ни положения, ни власти. Бывшему менту выписан волчий билет, в полицию он не попадет даже на самую мелкую должность. Пытаясь хоть как-то прокормить себя, Карпов устраивается работать охранником на склад. Он смотрит на мир трезвыми глазами, не задурманенными властью. Однажды он видит объявление о вознаграждении за розыск преступника и понимает, что помнит того по старым делам, и может разыскать его.

